Um 5.31 Uhr kündigte sich heute früh bei mir der Sonnenaufgang an. Milchig gelbes Licht zuerst, das langsam, aber stetig heller wurde. Um 5.40 Uhr hätte ich meine Morgenlektüre beginnen können, wenige Minuten vor 6 Uhr war das gesamte Zimmer flutlichthell ausgeleuchtet. Warum? Weil mir vor wenigen Tagen ein Tageslichtwecker überreicht wurde, der mir von nun an einen großartigen Start in den Tag bereiten werde, so wurde mir angekündigt. Ich erkundigte mich, ob die Helligkeit möglicherweise auch mit anschwellender Musik unterlegt, ob vielleicht am hellsten Punkt die Morgennachrichten verlesen werden könnten. Kein Problem, hieß es. Tatsächlich ist das Problem nicht die große Varianz der Helligkeits- und Lautstärkestufen. Das Problem ist die Ungeduld des Benutzers. Als ich versuchte, die Morgendämmerung ein wenig zu verlängern, nur ein paar Minuten zu dämpfen, drückte ich auf den Knopf, der mir der richtige schien. Daraufhin wurde es still, blieb aber gleißend hell. Der nächste Knopf präsentierte einen Radiosender, bei dessen tosendem Sound ich ein ungemütliches Crescendo fürchtete. Ein weiterer Knopf erzeugte stroboskopische Blitze. Danach drückte ich nicht weiter, zog den Stecker – und war sehr wach.