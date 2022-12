Hessen Mobil zieht mit 40 Arbeitsplätzen nach Limburg

LIMBURG. Hessen Mobil wird im kommenden Jahr in Limburg einen neuen Standort einrichten. "Das ist eine gute Entscheidung für den Standort Limburg und die Beschäftigten von Hessen Mobil", freut sich der SPD-Landtagsabgeordnete Tobias Eckert. Er berichtet, dass die Landesbehörde im Gebäude in der Berner Straße 11 in unmittelbarer Nähe des ICE-Bahnhofes unterkommen wird. Derzeit wird die Immobilie in Teilen vom Amt für Bodenmanagement genutzt. "Ich habe mit parlamentarischen Anfragen und Nachfragen wiederholt darauf hingewiesen, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für ein leerstehendes Stockwerk in dem Limburger Gebäude zahlen und man es sinnvoll nutzen könnte. Deshalb bin ich sehr froh über die nun getroffene Entscheidung, denn mit dem neuen Standort von Hessen Mobil werden auch 40 Arbeitsplätze nach Limburg kommen, die über den ICE Bahnhof sehr gut angebunden sind.", so der SPD-Verkehrs- und Wirtschaftspolitiker. Aktuell pendelten viele der Beschäftigten von Hessen Mobil aus dem Landkreis Limburg-Weilburg in umliegende Standorte. Eine Potenzialanalyse der Organisations- und Beschäftigtenstruktur von Hessen Mobil sei zu dem Ergebnis gekommen, dass in mehreren Landkreisen im ländlichen Raum Wohnortschwerpunkte sowie Pendlerströme von Beschäftigten von Hessen Mobil bestehen, in denen gegenwärtig keine Außenstellen verortet sind. Bei einem dieser Landkreise handelt es sich um den Landkreis Limburg-Weilburg.