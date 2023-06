Hospizdienste Limburg sehen sich gut gerüstet

Ergänzend zu den Begleitungen ist die Zusammenarbeit mit der Dehrner Krebsnothilfe intensiviert worden. Dabei geht es um finanzielle und schnelle psychoonkologische Unterstützung für Krebskranke. Um wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu kommen, sei die Pressearbeit intensiviert worden, habe es Stände beim Selbsthilfetag in der Limburger Stadthalle und bei einem Flohmarkt im Kalkwerk gegeben sowie einen neuen Flyer. Der Lions Club Limburg-Mittellahn habe den Verein zudem in den Kreis der Begünstigten des Adventskalenderverkaufs aufgenommen, sagte die Vorsitzende. Zwei Ausflüge seien wieder möglich gewesen. Sauer berichtete auch, dass die Büroräume seitens des Vorstandes gekündigt wurden und ein Umzug in die Kontaktstelle der Dehrner Krebsnothilfe bevorsteht. Dies diene der Reduzierung der Miet- und Nebenkosten.