Ikke Hüftgold: ESC „wird eine Musik-Show vom Allerfeinsten”

Können Sie verstehen, dass es manche nicht wollen, dass Deutschland beim Eurovision Song Contest mit einem Party-Song vertreten wird?

Ich kann natürlich die Zweifler verstehen. Was ich nicht verstehen kann, wie in vielen Foren auf mir rumgeprügelt wird, ich wäre eine Schande für Deutschland. Ikke Hüftgold und der Party-Schlager sind in der Mitte der Gesellschaft, wir sind deutsche Musikkultur. Wir haben letztes Jahr mit „Layla“ die Single des Jahres in Deutschland produziert. Wir haben auch ein gutes Recht, in Europa mit viel Energie zu feiern. Nach Corona, dem Krieg in der Ukraine und dem Erdbeben in der Türkei brauchen wir das Feiern als Ausgleich. Da sehe ich mich auch in der Verantwortung. Jedes andere Land in Europa hat auch eine Party-Musikkultur. Die anderen Länder sind aber mutiger.