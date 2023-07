Im Aufzug am Limburger Bahnhof bestohlen.

LIMBURG. Einer 80-Jährigen ist am Donnerstagmittag im Aufzug an der Limburger Bahnhofsunterführung das Portemonnaie gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei war sie dort gegen 13.15 Uhr mit einer anderen Seniorin unterwegs, als sie sich von einer fremden Frau den Weg zum Aufzug zeigen ließen. Diese fuhr auch mit hoch und anschließend direkt wieder hinunter. Dann bemerkte die 80-Jährige, dass ihr Rucksack offenstand und ihr eine Tasche mit Portemonnaie daraus entwendet worden war. Die Täterin beschreibt sie als circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und mit ungepflegten Zähnen. Sie habe mittelblonde Haare gehabt und gebrochen Deutsch gesprochen. Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 06431-91400.