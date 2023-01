„In Eschhofen gibt es zu wenig Kindergartenplätze”

Was hat Sie 2022 in Eschhofen besonders gefreut? Viele Veranstaltungen, die unser Dorfleben prägen, konnten wieder uneingeschränkt stattfinden. Es wurde ausgelassen Kirmes gefeiert, und Vereine konnten sowohl intern als auch öffentlich Feierlichkeiten begehen. Ob Jubiläumsfeiern, Ausstellungen, Sport- und Konzertveranstaltungen – für die Eschhöferinnen und Eschhöfer war es eine große Freude, diese zu besuchen. Wieder im persönlichen Kontakt zu sein und eine Vereinssitzung nicht „über Kacheln“ online durchführen zu müssen, erleichtert das soziale Miteinander doch erheblich. Zur Anschaffung eines Spielhauses zwecks Aufwertung des Spielplatzes am Bürgerhaus hat sich überraschend ein Sponsor gefunden. Das war eine große Freude! Als auch in unserem Stadtteil geflüchtete Familien aus der Ukraine eintrafen, löste dies eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Sowohl für die Koordination dieser Hilfen als auch für die Durchführung (wie zum Beispiel Deutschunterricht, Begegnungsmöglichkeiten, Begleitung) fanden sich schnell engagierte Eschhöferinnen und Eschhöfer, die die entsprechende Unterstützung auf die Beine stellten. Über die grundsätzliche Bereitschaft der Bürger, sich ehrenamtlich einzubringen oder sich für einzelne Projekte zu engagieren, freue ich mich und bin darüber sehr dankbar.

Worüber haben Sie sich geärgert? Der Ortsbeirat hat bislang die Seniorinnen und Senioren mit Unterstützung der Stadtverwaltung immer postalisch zu den Veranstaltungen wie Seniorennachmittag oder Seniorenausflug einladen können. Diese persönliche Ansprache ist uns sehr wichtig. Aus datenschutzrechtlichen Gründen war dies jedoch in 2022 nicht mehr möglich, wodurch wir einige Seniorinnen und Senioren nicht erreichen konnten. Auch das Projekt „Generationenpost“ war nicht mehr durchführbar. Hier muss meines Erachtens eine Lösung gefunden werden, wie wir künftig wieder Post versenden können, ohne die Datenschutzrichtlinien zu verletzen. Ebenfalls geärgert habe ich mich darüber, dass die Baumaßnahmen am Knotenpunkt (Kreuzung an der Tankstelle) auf sich warten lassen. Das mag viele nachvollziehbare Gründe gehabt haben, ärgerlich ist es trotzdem.

Was erhoffen Sie sich für Ihren Stadtteil im Jahr 2023? Die Umsetzung der Baumaßnahmen am Knotenpunkt, da hierdurch auch für mehr Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern gesorgt wird, steht an erster Stelle. Im Sinne von Klimaschutz und Nachhaltigkeit wird hoffentlich das Angebot des „LahnStars” weiter ausgebaut, da dieses von den Eschhöferinnen und Eschhöfern sehr gut angenommen und genutzt wird. Das ist eine gute Sache und steigert die Attraktivität, öffentliche Verkehrsmittel statt den eigenen Pkw zu nutzen, erheblich. Einen großen Schrecken bereitete uns 2022 die Umstrukturierung der Eschhöfer Apotheke zu einem Versandhandel. Der Erwerb von Medikamenten ist jedoch außerhalb der Verkaufsräume weiterhin möglich. Ich hoffe, dass sich die Eschhöferinnen und Eschhöfer an diese Verkaufsform gewöhnen und uns so die Apotheke in unserem Stadtteil weiter erhalten bleibt.

Welche Entwicklungen bereiten Ihnen Sorgen? In unserem Stadtteil gibt es zu wenig Kindergartenplätze, hier kann Kindergartentourismus nicht die Antwort sein. Eine bauliche Lösung scheint nicht möglich, weswegen andere Alternativen zeitnah in Betracht gezogen werden müssen. Die Überprüfung des vom Ortsbeirats eingebrachten Vorschlags, einen Feldkindergarten auf dem Kippel einzurichten, wird hoffentlich im Frühjahr 2023 erfolgen. Leerstehende Häuser und unbebaute Grundstücke stehen der Wohnungsnot gegenüber. Hier kann ich nicht nachvollziehen, warum es für Eigentümer reizvoller ist, Jahr für Jahr Umlagen für ein unbewohntes Haus zu zahlen, anstatt es zu verkaufen. Das Bauvorhaben im Gewerbegebiet in Ennerich bereitet hinsichtlich der Zufahrt zu diesem Gelände große Sorgen. Wir wollen nicht, dass der Verkehr über den Knotenpunkt gesteuert und Eschhofen erneut belastet wird. Diesbezüglich finden bereits Gespräche mit unserem Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) und dem Runkeler Bürgermeister statt. Für Seniorinnen und Senioren, die den Alltag zu Hause nicht mehr bewältigen können, fehlt in unserem Stadtteil eine entsprechende Pflegeeinrichtung, um durch kurze Wege die sozialen Kontakte zu erhalten.