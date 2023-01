In Limburg drohen keine Dieselfahrverbote, aber nur vorerst

Die Luftmessstation an der Schiede in Limburg in Höhe von Karstadt weist die zweithöchsten Stickstoffdioxid(NO2)-Werte in der Innenstadt auf; auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind die Werte noch höher, liegen aber seit zwei Jahren unter dem erlaubten Grenzwert für NO2. (© Stefan Dickmann)