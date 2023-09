In Limburg erst Geld gestohlen und dann mit Messer gedroht

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN. Eine Frau hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Wohnung in Lindenholzhausen Bargeld gestohlen und anschließend den Besitzer mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hatten ein 34-Jähriger und eine 36-Jährige den Abend zusammen in einer Wohnung an der Fallbornstraße verbracht und reichlich Alkohol konsumiert. Gegen 1.10 Uhr kam es zu einem Streit, bei dem die Frau Geld aus dem Portemonnaie des Mannes entnahm und gehen wollte.