In Limburg mit Flaschen um sich geworfen

LIMBURG. Die Polizei hat am Dienstagmittag am Bahnhofsplatz einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Nach eigenen Angaben waren die Beamten gegen 12.40 Uhr dorthin gerufen worden, da dort ein Mann andere lauthals anschreien und belästigen würde. Eine Streife konnte kurz darauf den beschriebenen Randalierer kontrollieren und zur Ruhe ermahnen. Als es in der Folge zu weiteren Notrufen kam, weil der Mann wieder Stress machte und auch mit Flaschen um sich warf, nahm die Streife den betrunkenen und polizeibekannten 47-Jährigen in Gewahrsam.