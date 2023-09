In Limburg wächst der Unmut über aggressive Jugendliche

Der Unmut im Ort ist mittlerweile so groß, dass sich der Ortsbeirat der Sache angenommen hat, nachdem die Offheimer CDU das Thema in ihrem Mitteilungsblatt offensiv angesprochen hatte. Der Stadt Limburg sind diese Probleme bekannt. „Auch in anderen Stadtteilen werden Jugendliche auf Spielplätzen angetroffen“, teilt die Sprecherin mit. „Von unserer Seite fährt die Stadtpolizei regelmäßig die Grill- und Spielplätze in den Stadtteilen ab – bis in die Abendstunden. Wenn dort Jugendliche angetroffen werden, verlassen diese spätestens sobald Sichtkontakt besteht die Örtlichkeiten.“ Die verschärfte Gefahrenabwehrverordnung der Stadt erlaubt den Stadtpolizisten, Jugendlichen auf Spielplätzen in den späten Abendstunden, außerhalb der Öffnungszeiten, Platzverweise zu erteilen; sollten diese nicht befolgt werden, wird die Polizei verständigt.