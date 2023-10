In Limburg wird Glücksspiel kontrolliert

LIMBURG. Die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt haben bei gemeinsamen Glücksspielkontrollen in Gaststätten in Limburg gleich elf illegale Geldspielgeräte entdeckt. Wie die Beamten berichten, sind sie am Mittwoch in zwei Läden fündig geworden und haben alle elf Geräte sichergestellt. Gegen die Betreiber wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet.