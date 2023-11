In Limburger Unterkunft mit Messer zugestochen

LIMBURG. Ein 24-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen in einer Limburger Flüchtlingsunterkunft einen anderen Bewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, klopfte der Täter gegen 6.10 Uhr an der Tür eines 28-Jährigen und griff diesen anschließend unvermittelt mit dem Messer an. Der 28-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt, konnte den Angreifer aber erfolgreich abwehren. Schließlich ließ der 24-Jährige von seinem Opfer ab. Die Polizei durchsuchte das Gebäude in der Straße "Am Kissel" und fahndete anschließend großräumig nach dem namentlich bekannten Täter, konnte ihn jedoch bisher nicht ergreifen. Der Rettungsdienst versorgte den 28-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.