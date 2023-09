Jugendlicher Schwarzfahrer attackiert Busfahrer

LIMBURG-OFFHEIM. Ein Jugendlicher hat am Mittwochnachmittag einen Busfahrer bedroht und geschlagen. Laut Polizeibericht wollte der 15-Jährige gegen 14.50 Uhr ohne Fahrschein in der Limburger Straße in einen Bus der Linie 12 einsteigen. Als der Busfahrer ihn daran hindern wollte und erklärte, dass er nur gegen Bezahlung mitfahren könne, wurde der Jugendliche ausfällig, bedrohte und beleidigte ihn. Nachdem Erklärungsversuche nicht fruchteten, verständigte der Busfahrer die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife kam es dann zu Handgreiflichkeiten, wobei der Jugendliche dem Busfahrer ins Gesicht geschlagen haben soll. Dieser konnte den Angreifer schließlich zu Boden ringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.