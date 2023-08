Karstadt in Limburg fast gerettet

Es steht nun für viel mehr als ein Symbol für Freundschaft, das „Monument of Friendship“ in der Fußgängerzone in Limburg vor Karstadt: Hinter den Kulissen rangen die Stadt, der Konzern in Essen und der Vermieter monatelang um eine Einigung. Und die scheint nun erzielt worden zu sein. Das heißt, Karstadt bleibt in der Domstadt.