Karstadt Limburg: „Die Hoffnung noch nicht aufgegeben”

Es gibt ein paar Überlegungen. Unterschriften zu sammeln, wäre eine Option. Auch wenn uns klar ist, dass dies den Vermieter nicht dazu bringen wird, seine bisher getroffene Entscheidung, die Miete nicht zu senken, zu überdenken. Wir hängen da ein bisschen in der Luft. Wir haben eine E-Mail an die Unternehmensleitung geschrieben, mit der Bitte, uns die Kontaktdaten des Vermieters, eine Investmentfirma, zu geben. Wir haben keine Antwort bekommen. Der Vermieter spielt auch eine wichtige Rolle beim Parkhaus, das er an eine Karstadt-Gesellschaft verpachtet. Die Stadt wäre bereit, diese Pacht zu übernehmen, und durch längere Öffnungszeiten dafür zu sorgen, dass dort wieder mehr Menschen parken als es derzeit der Fall ist.

Nein, weil wir bis zuletzt andere Informationen hatten. Es hieß immer, Kaufhäuser, die schwarze Zahlen schreiben, bleiben bestehen. Das ist bei uns eindeutig der Fall. Dass in der Standort-Betrachtung das defizitäre Parkhaus berücksichtigt wurde, hat uns alle überrascht, auch unsere Geschäftsführung. Das gilt auch für die weitere Begründung der Schließung: Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof geht von einer negativen Entwicklung von Limburg aus. Die Stadt rechnet hingegen mit einem leichten Bevölkerungswachstum und profitiert von ihrer hohen Zentralität. 60 Prozent unserer Kunden wohnen außerhalb der Stadt. Das ist ein sehr hoher Wert. Der Konzern sagt trotzdem, in der Stadt gibt es keine Entwicklung… Weder die Geschäftsführung noch der Betriebsrat können das auch nur ansatzweise nachvollziehen.

Wie haben die Kunden auf die angekündigte Schließung reagiert?

Viele bedauern die Situation und sagen: „Wenn wir in Limburg sind, gehen wir immer zu Karstadt.“ Wir kennen selbstverständlich die Vorbehalte gegen ein Kaufhaus, das mit seinem Konzept angeblich nicht mehr in die Zeit passt. Aber unsere Kunden halten uns für zeitgemäß. Sie sind mit uns solidarisch, haben hier in den vergangenen Wochen vermehrt eingekauft. Frequenz und Umsatz sind um rund zehn Prozent gestiegen. Auch wenn das nur temporär ist, zeigt es doch, wie wichtig vielen Menschen ihr Karstadt ist. Das freut uns und gibt uns Kraft. Wir sind auch der Stadt, dem Bürgermeister und dem Ersten Stadtrat, sowie den Stadtverordneten für ihre Unterstützung dankbar. Im Vergleich zu anderen betroffenen Standorten ist dort die Solidarität nicht so groß wie in Limburg.