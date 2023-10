Karstadt-Parkhaus soll attraktiver werden

Da das Parkhaus künftig unter der Regie der Stadt läuft beziehungsweise durch die Stadtlinie bewirtschaftet wird, gibt es auch eine Änderung der Parkgebühren und der Öffnungszeiten. Hierzu ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung noch notwendig. Ab dem 1. Januar 2024 sollen sich die Gebühren an den übrigen von der Stadtlinie betriebenen Parkeinrichtungen orientieren. Je angefangene Stunde sind dann 1,50 Euro zu entrichten. Außerdem wird ein 24-Stunden-Ticket zum Preis von 7,50 Euro vorgeschlagen. Dieses Ticket gilt dann 24 Stunden ab Beginn der Parkzeit. Für Dauerparker orientieren sich die vorgeschlagenen Gebühren an den Konditionen, die im Parkhaus "Westliche Altstadt" erhoben werden. Der Monatspreis beträgt dort 71,40 Euro brutto. Neben den Dauerparkplätzen soll es auch sogenannte Quartiersplätze geben, die durchgehend zum Parken in der Zeit von 18 bis 8 Uhr berechtigen.