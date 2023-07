Kater wird in Hadamar aus fahrendem Auto geworfen

Was dem Kater genau widerfahren ist, weiß Jennifer Reitz nicht. Die Leiterin des Katzenhauses im Tierheim Limburg-Weilburg im Staffeler Wald gibt lediglich wieder, was eine Frau aus Hadamar ihr berichtet hat. Nach deren Angaben wurde das etwa zwölf Wochen alte Tier am Dienstag in der Franz-Alfred-Muth-Straße in Hadamar aus dem Fenster eines fahrenden Autos geworfen. Weitere Angaben zu Fahrer oder Fahrzeug kann die Zeugin nicht machen. Die Frau nimmt das Tier und bringt es ins Tierheim zu Jennifer Reitz. Die ist entsetzt. Eine erste Untersuchung schürt den Verdacht, dass ein „Darmvorfall“ vorliegt. Man habe bereits Maden entdecken können, sagt Reitz.