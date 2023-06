Kein Barren, Reck und Seitpferd mehr

Ja, auf jeden Fall. Neben dem stetig wachsenden Angebot in den vielen Vereinen sind die Fitness-Studios wie Pilze aus dem Boden geschossen. Wir zählten einmal 600 Mitglieder, heute sind es etwa 400. Auch die Einstellung der Menschen hat sich geändert. Einmal Verein, immer Verein, das greift heute in den Städten nicht mehr. In Dörfern ist das noch anders. Was uns fehlt, sind Jugendliche. Wir hatten unter anderem mal Badminton, Fechten, Leichtathletik, was mangels Interesse aufgegeben wurde.