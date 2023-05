Kein Telefon und Internet in einigen Haushalten

LIMBURG-STAFFEL. Die gute Nachricht: "Der beschädigte Verteilerkasten wird von uns so schnell wie möglich wieder aufgebaut und in Betrieb genommen", teilt am Freitagnachmittag auf Anfrage eine Sprecherin der Telekom mit. Die schlechte Nachricht: "Leider ist der Wiederaufbau eines solchen Verteilers keine Kleinigkeit." Mit anderen Worten, es kann einige Tage dauern, bis bei "einzelnen Kunden" in Staffel wieder Telefon und Internet funktionieren, bei denen die Leitung bereits seit Mittwoch tot ist.