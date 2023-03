LIMBURG. Die katholische Familienbildungsstätte Limburg bietet am Dienstag, 28. März, von 19.30 bis 21.30 Uhr einen Abend als Orientierungshilfe für „Familienregeln“ an. Angelehnt an die Elternkurse „kess erziehen“ bietet dieser Online-Abend einen kleinen Einblick in die ermutigende, kesse Erziehungshaltung, der einen wohlwollenden Umgang miteinander zum Fokus hat. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Anmeldungen sind im Internet auf www.fbs- limburg.de erforderlich.