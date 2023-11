Kilometerlange Verfolgungsfahrt durch den Westerwald

Laut Polizeiangaben wollten Beamte gegen 22 Uhr in der Diezer Straße in Limburg einen Pkw kontrollieren. Das Fahrzeug war den Polizisten aufgefallen, da es ohne Beleuchtung in der Dunkelheit unterwegs war. "Der beschuldigte Fahrer des Pkw beschleunigte jedoch, als die Kollegen Anhaltesignale setzten", erklärt Verena Dörfer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz auf Anfrage. Binnen kürzester Zeit entwickelte sich eine kilometerlange Verfolgungsfahrt unter Beteiligung mehrere Streifenwagen, die sich über das Limburger Stadtgebiet in Richtung Nentershausen und Montabaur zog. Erst in der Emser Straße in Diez, die in Richtung Altendiez führt, konnte gegen 22.30 Uhr das Fahrzeug gestoppt und der Fahrer festgenommen werden. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz saß hinter dem Steuer ein Jugendlicher.