Kirche für andere sein

Er machte auf die verschiedenen Programmpunkte der kommenden Tage aufmerksam. Auf den Familientag am Sonntag, 17. September, auf den Tag der Ehejubilare am Samstag, 16. September, auf die Aussendung der neuen Religionslehrerinnen und Religionslehrer am Freitag, 15. September, und nicht zuletzt nahm er Bezug auf die Ausstellung "Betroffene zeigen Gesicht" in der Michaelskapelle am Limburger Domberg. In der Fotoausstellung kommen Menschen auf eindrückliche Weise zu Wort, die in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt innerhalb der Kirche erlebt haben.