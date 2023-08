Kirmesschlägerei in Eschhofen endet böse

LIMBURG-ESCHHOFEN. Einem bei einer Schlägerei während der Kirmes in Eschhofen verletzten 30-Jährigen aus Merenberg geht es offenbar schlechter, als zunächst von der Polizei vermeldet worden war. Ein naher Bekannter berichtete gestern, dieser befinde sich im Koma, was ein Polizeisprecher auf Anfrage allerdings nicht bestätigen konnte. Zwar sei der Mann stationär im Krankenhaus aufgenommen worden, was auf schwerere Verletzungen hindeute, aber ansprechbar gewesen.