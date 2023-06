KSK Limburg will sich noch besser gegen Geldautomaten-Sprengungen schützen

Von Anfang an arbeite man mit dem Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) bei seiner "Besonderen Aufbauorganisation (BAO) effectus" sowie der Präventionsoffensive "Allianz Geldautomaten" zusammen, so Ehlen. Das gemeinsame Ziel der Allianz aus Polizei, Sparkassen, Banken und Herstellern ist, die Anzahl von Sprengungen in Hessen signifikant zu senken. Das HLKA hat dafür Algorithmen entwickelt, die den Standort und das Umfeld eines Automaten, seine Beschaffenheit und Absicherung sowie polizeiliche Erkenntnisse zu einer potenziellen Tatbegehung bewerten. Das Ergebnis ist nicht nur für die Kreditinstitute interessant, sondern ermöglicht der Polizei auch, ihre Streifenfahrten gezielt auszurichten.