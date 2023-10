Ladendetektiv in Limburg geschlagen

Allerdings fiel der 23-Jährige am Nachmittag gegen 14.30 Uhr erneut auf, als er in einem Geschäft an der Werner-Senger-Straße von einem Ladendetektiv bei einem Diebstahl beobachtet wurde. Als der 23-Jährige mit seiner Tat konfrontiert wurde, rannte er davon und konnte erst auf der Straße von dem Mitarbeiter gestellt werden. Dabei schlug der Wohnsitzlose dem 40-jährigen Ladendetektiv ins Gesicht, was ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahles zur Folge hatte.