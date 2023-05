Leitung des Limburger St. Vincenz reagiert auf Skandal

Was war Ihre erste Reaktion auf den Wallraff-Report? Bode: Ich war schockiert. Dann war ich empört aufgrund der Tatsache, dass einer meiner Mitarbeiter so in die Schusslinie gebracht worden ist. Dann kam die Angst vor dem, was es mit dem Personal macht. Weich: Irgendwie war am Abend klar, dass wir drankommen. Aber ich war einfach nur entsetzt. Ich finde nach wie vor, dass das ein Totalschaden für die Berufsgruppe der Pflege ist und ein großer Schaden für uns als Haus. Und jetzt bin ich nur noch wütend, weil ich sehe, was das mit meinen Mitarbeitern macht.

Bleiben wir bei den Vorwürfen. Was ist aus Ihrer Sicht berechtigt, was nicht? Bode: Was die ärztliche Seite betrifft, gab es ja zwei Vorwürfe: Vorwurf eins war, dass wir schwerverletzte Patienten gegen ärztlichen Rat nach Hause schicken, eine „blutige Entlassung“ sozusagen. Vorwurf Nummer zwei war, dass wir aufgrund eines Ärztemangels Patienten nicht operieren trotz Schmerzen. Das sind Behauptungen, die überhaupt nicht zutreffen. Schlichtweg konstruiert. Weich: Natürlich war die mangelnde Dokumentation von Vitalwerten ein Fehler. Aber natürlich ist es nicht so, dass sich alle möglichen Leute Werte ausdenken. Nicht nachvollziehen kann ich, was an der Schließung von Stationen aufgrund von Personalmangel problematisch ist. Das ist völlig korrekt gelaufen. Wir machen das ja, um Patienten und auch Mitarbeiter zu schützen.

Gibt es „Problemzonen“ in der Klinik, in denen Patienten und Personal verstärkt Risiken ausgesetzt sind und wurden die im Film aufgegriffen? Bode: Das ist ja genau der Punkt: Der Vorwurf bei der Schwerstverletztenversorgung geht ins Leere. Die Prozesse von der Meldung des Unfalls bis zur OP sind ja völlig durchstrukturiert und genormt. Wir sind ein zertifiziertes regionales Traumazentrum, schon seit Jahren rezertifiziert mit Riesenaufwand. Das ist kein Problembereich. Wir haben viele schwerverletzte Patienten, aber in den vergangenen Jahren keinen Schadensfall, bei dem wir eine Verletzung übersehen haben. In diesem Fall war der Patient aber auch nicht schwerverletzt und die Einschätzung „Polytrauma“ falsch.

Noch mal zur Datendokumentation: War mit einer unzureichenden Dokumentation ein Risiko für die Patientin verbunden? Weich: Wenn es so ein hohes Risiko für die Patientin gegeben hätte, hätte sie zur Überwachung auf eine Intensivstation verlegt werden müssen. Wichtig ist: Es gibt ja vorgeschaltet und nachgeschaltet Fachkräfte, die die Vitalwerte überprüfen. Es ist nicht so, dass ich als Pfleger auf der Station machen kann, was ich will.

Der Bericht unterstellt, dass Ihr Qualitätsmanagement unterlaufen wird? Voss: Vorab: Gegen individuelles Fehlverhalten sind Sie nie geschützt. Das werden Sie überall haben. Wir haben ein Klinik-Risikomanagement, mit einer ganzen Kaskade von Möglichkeiten. Sollte es einen schwierigen Verlauf bei einem Patienten geben, dann wird der im Nachhinein natürlich auch aufgearbeitet in besonderen Konferenzen, wo man sich noch mal als Team hingesetzt. Das ist ein Grundsatz hier im Haus. Wir haben außerdem eine anonyme sanktionsfreie Möglichkeit bei Beinahe-Vorfällen – um daraus Schlüsse zu ziehen. Wir haben ein patientenorientiertes Beschwerdemanagement. Was wir tun können, ist: In internen Audits wird stichprobenartig geprüft – intern und extern –, ist das alles korrekt oder nicht? Wir haben hier 1850 Mitarbeiter, und es wäre unfair und unredlich, den einen Fall auf die große Zahl der Mitarbeiter zu verallgemeinern.

Also, Sie sind mit der Versorgungsleistung zufrieden? Bode: Es ist bedauerlich, dass überhaupt nicht rüberkommt, wie viel Aufwand wir betreiben, um die Patienten bestmöglich zu versorgen. Wir haben den Umgang mit Fehlern angesprochen. Die Angst, etwas zu übersehen, schwebt ständig über einem. Das gehört einfach dazu. Wir haben ein engmaschiges Visitationssystem. Für unsere Anfänger sind Oberärzte Paten, wir haben ein ausgefeiltes Beauftragtenwesen – alles aus der Sorge heraus, den Patienten nicht gerecht zu werden. Wernert: Noch mal zu den Mitarbeitern. Wir haben die Kollegen und Kolleginnen gelobt und ihnen den Rücken gestärkt. Das war mir wichtig. Bloßgestellt zu werden, hat hier keiner verdient.

Ja, noch einmal zum Personal: In dem Bericht wurde dargestellt, dass ein Arzt versucht habe, mit einem Patienten „in gebrochenem Deutsch“ einen Sachverhalt zu erklären. Wird damit suggeriert, dass ausländische Kräfte deutschen Standard nicht halten? Bode: … diese Äußerungen und Einschätzungen sind unverschämt und diskriminierend. Das ärztliche Personal, das wir haben, ist handausgewählt. Das ist Personal, das zur Hälfte sicher Migrationshintergrund hat. Das sind ehemalige Studenten mit Einser-Abschluss in ihrem Heimatland, die per Stipendium in Deutschland gelandet sind. Das sind hochintelligente, junge Menschen, sie lernen und operieren und holen Freunde nach, was ein großes Glück ist. Nur aus diesem Grund haben wir eine passable Besetzung mit Medizinern. Weich: … das gilt auch für den pflegerischen Bereich. Auch wir haben viele Beschäftigte mit Migrationshintergrund, die in ihren Ländern schon viele Jahre gearbeitet haben und ein breit gefächertes Wissen haben. Und nur, weil sie sich vielleicht noch nicht so gut artikulieren können, heißt das ja nicht, dass sie eine schlechte Medizin oder schlechte Pflege praktizieren.

Zur Praxis: Wenn es Überforderungssituationen auf Stationen gibt, dann gibt es das Instrument der Gefährdungsanzeige. Wird das praktiziert? Weich: Ja, das wird praktiziert. Aber wir versuchen eigentlich, einen Schritt früher zu sein. Wegen der Engpässe machen wir in der Pflegedienstleitung jeden Tag einen Personal-Check und versuchen zu verhindern, dass es überhaupt zu solchen Situationen kommt. Wir schaffen das nicht immer, aber durch Bettenschließungen, durch Aushilfen, durch Personalverschiebungen und durch Einsatz von Leiharbeitern versuchen wir solche Situationen zu vermeiden. Aber wir verändern auch die Routinen, zum Beispiel führen wir elektronische Messungen ein, die alle wichtigen Daten direkt an die elektronische Krankenakte liefern. Das ist ein Beispiel für Maßnahmen, um Pflegekräfte zu entlasten. Aber, ja, es gibt eine enorme Belastung. Geradezu pervers ist, dass die Politik in der Pandemie und jetzt auch in der Winterzeit die Besetzungsregeln außer Kraft setzte – auch das gehört zur Wahrheit mit dazu. Wenn es anders gewesen wäre, hätten die Hälfte der Kliniken die Hälfte der Betten schließen müssen. Unser Spagat ist: Wenn ein Patient versorgt werden muss, wird er hier versorgt. Wir sind Schwerpunktkrankenhaus und betreuen daher kompliziertere und bedürftigere Fälle. Und das bedeutet aber auch: Diejenigen, die an den Betten stehen – in der Medizin oder in der Pflege – die muss man schützen.