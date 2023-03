Limburg: Anfang nächsten Jahres soll es eine Jugend-App geben

Was ist für Euch derzeit das wichtigste Thema?

Paula Beckers: Unser Ziel war es, dass wir in jeden Ausschuss der Stadt dürfen, also nicht als Besucher, sondern als Vertreter des Jugendparlaments, und dort dann automatisch ein Rederecht haben. Mit der vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Satzungsänderung soll das nun gewährleistet sein. So wurde es uns vom Körperschaftsbüro erklärt. Wir dürfen uns also die Themen heraussuchen, zu denen wir etwas sagen wollen.

Clarissa Nagel (14, Zweite Vorsitzende): Wir interessieren uns schließlich nicht nur für Skateparks.

Yves Worch (15): Unser erstes Ziel war Mitbestimmung. Wir dürfen jetzt in den Ausschüssen auch eigene Anträge stellen.

Clarissa Nagel: Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist die Uhrzeit. Die Sitzungen fangen erst um 19.15 Uhr an, deshalb bitten wir darum, dass Themen, für die wir uns interessieren, möglichst am Anfang besprochen werden. Wir haben schließlich am nächsten Tag Schule. Auch da hat uns das Körperschaftsbüro der Stadt signalisiert, dass das geht. Wir sollen vorher Bescheid geben, zu welchem Ausschuss wir kommen und zu welchem Tagesordnungspunkt wir reden wollen. In Absprache mit den Ausschussvorsitzenden sollen dann diese Punkte zuerst behandelt werden.