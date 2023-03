Limburg: Betrunkener fährt Auto, prellt Taxigeld und klaut

Was war passiert? Bereits am Samstagvormittag hatten Verkehrsteilnehmer einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer auf der B 8 bei Niederselters gemeldet. Dieser sei mit einem VW Polo deutlich in Schlangenlinien gefahren. Als dieser an der Abzweigung Hessenstraße in Richtung Haintchen anhielt, hätten andere Verkehrsteilnehmer dem Mann die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Beim Eintreffen der Streife der Polizei saß der 38-Jährige noch am Steuer des VW: „Der Mann war vollkommen betrunken, ein Atemalkoholtest war nicht möglich”, schreibt die Polizei.