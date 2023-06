Limburg: „Biodiversität leidet nicht unter Mulchen oder Mähen“

Der Insektenrückgang in den vergangenen Jahren ist allerdings dramatisch. Die Rede ist von einem 80-prozentigen Verlust der Biomasse an Insekten.

Peter Weißer: Wir wollen das Sterben der Insekten gar nicht wegdiskutieren.

Frank Sauer: Gerade hier hätte ich mir einen fachlichen Austausch gewünscht und dass man sich auf der Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse für ein maßvolles Mähen oder Mulchen entscheidet.

Peter Weißer: Die Zahl 80 Prozent stammt aus einer Insekten-Studie aus Krefeld. Die Verantwortlichen haben die Population unter anderen in einem bestimmten Gebiet über einen längeren Zeitraum erfasst und irgendwann diese deutliche Abnahme an Masse festgestellt. Aber Gründe dafür nennen sie in der Studie nicht. Was ist also passiert? Es gibt viele Gründe, zum Beispiel der Faktor Landnutzungsänderung. Sie haben auf einer Weide gezählt, auf der Vieh gehalten wird, was Insekten anzieht. Dann war es nur noch eine Wiese ohne Vieh, die Zahl der Insekten ging zurück. Das ist eben ein anderer Lebensraum. Ich will ein anders Beispiel nennen: Bläulinge sind seltene Schmetterlinge. In ihrem Lebensraum sollte einmal früh (Ende Mai) und einmal spät (September) gemäht werden, damit eine bestimmte Pflanze besser wachsen kann, auf der sie ihre Eier ablegen. Es ist falsch zu glauben: Wir lassen alles wachsen, und dann geht es allen Insekten gut.

Frank Sauer: Ich möchte als Jäger noch was zu Niederwild wie zum Beispiel Hasen oder der Feldlerche sagen: Nicht gefressen zu werden, kommt in der Natur eindeutig vor dem schöner Wohnen wollen. Die Bedrohung des Niederwilds hat heute vielfältige Ursachen. Auch hier wäre zunächst ein fachlicher Austausch über die Ursachen und mögliche Lösungswege angebracht gewesen. Das Niederwild hat selten seine Einstände an stark belaufenen Feldwegen, wo oft Spaziergänger mit Hunden sind. Die Fläche ist nicht geeignet zum verstecken. Das zeigt sich in Ahlbach, wo Flächen maßvoll gemulcht werden. Es gibt eine gute Population im Revier, wo auf 290 Hektar zuletzt 67 Hasen gezählt worden sind.