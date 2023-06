Limburg: Bischof Georg Bätzing feiert Fronleichnammit Prozession und Open-Air-Gottesdienst

"Seitdem der Mensch nicht mehr den ganzen hellen Tag mit der Grundversorgung beschäftigt ist, gibt es eine kluge Verbindung von Essen und Warten in immer neuem Rhythmus, der den Tag strukturiert. Da kann es auch nicht verwundern, dass nahezu alle Religionen Speiserituale entwickelt und nicht selten zum Zentrum gemeinsamer Religionsausübung gemacht haben", sagte Bischof Bätzing in seiner Predigt. Das Warten auf Essen steigere die Vorfreude und mache das natürliche Bedürfnis zu einer menschlichen Gemeinschaftserfahrung. In seinem Umfeld bekomme er mit, dass Familien wieder bewusster gemeinsame Mahlzeiten gestalteten. "Man kommt an einem Tisch zusammen - und es kommt auf den Tisch, was man erlebt hat, was einen freut und bedrückt, wo man Rat oder einfach Zuspruch braucht", so der Bischof.