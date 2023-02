Limburg: Brückensperrung dauert noch länger, Turm wird gestrichen

Noch mindestens gut drei Wochen bleibt die alte Lahnbrücke in Limburg für den Kfz-Verkehr gesperrt. Wenn die Pflaster- und Asphaltarbeiten abgeschlossen sind, wird der Brückenturm eine Woche lang eingerüstet, was nur unter einer weiteren Vollsperrung möglich ist. (© Stefan Dickmann)

Frühestens Anfang März soll die alte Lahnbrücke in der Domstadt für den Verkehr freigegeben werden. Das liegt diesmal nicht an den Sanierungsarbeiten, sondern am Brückenturm.