Limburg: Denkwürdige Ausschusssitzung zum Neubau der Feuerwache

Wohin mit einem Neubau der Hauptfeuerwache in Limburg? Der Magistrat empfiehlt einen Neubau auf dem derzeit als Parkplatz und Festgelände genutzten Marktplatz an der Ste.-Foy-Straße. Die große Koalition in der Stadtverordnetenversammlung will eine Verschwenkung der Straße prüfen lassen, damit sie vielleicht auf dem bisherigen Gelände der Feuerwehr (im Hintergrund ist der alte Schlauchturm zu sehen) gebaut werden könnte. (© Stefan Dickmann)