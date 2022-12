Limburger Kirchenkritiker: „Klerikalismus gehört abgeschafft“

Herr Pfarrer Janssen, was hat Sie in jungen Jahren veranlasst, ins Kloster zu gehen und Priester zu werden? Das war nicht von Anfang an meine Absicht. Nach meiner Schulzeit in den Niederlanden hatte ich noch nicht gewusst, was ich einmal werden möchte und zur Orientierung eine Praktikantenzeit bei einer Bank absolviert. Ich hatte auch Freundinnen. Meine Mutter war sehr fromm. Es kamen öfter Passionistenpatres, die in unserem Ort gepredigt haben. Im Laufe der Jahre verfestigte sich in mir der Wunsch, mich dem Kloster anzuschließen. Eine Bekannte von mir meinte damals, „wenn du ins Kloster gehst, werde ich Nonne“. Das hat sie dann doch nicht gemacht.

Haben Sie ihren Entschluss jemals bereut? Nie. Ich habe viel gelernt, auch im Umgang mit Menschen. Meine erste Einsatzstelle nach der Priesterweihe 1966 war in Frankfurt, wo ich im Kolpinghaus gewohnt habe. Vom Bistum Limburg wurde ich gefragt, ob ich die Seelsorge in der JVA Diez übernehmen wolle und zusätzlich die Pfarrei St. Antonius in Eschhofen übernehmen könne. Im Gefängnis war ich zu fortschrittlich. Ich habe mich für die Insassen starkgemacht, sodass mein Dienst nach 17 Jahren beendet wurde. In der Pfarrei war ich 33 Jahre.