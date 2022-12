Limburg: Die Vielfalt von Kunst und Kultur

LIMBURG. Ist Kunst und Kultur ein "Nice to have"? Also übersetzt so etwas, das man nicht unbedingt braucht? "Nein", widerspricht Annette Kretzschmar, Projektleiterin der Kunstwerkstatt und des Kulturzentrums der Lebenshilfe Limburg Diez. Sie verweist dabei auf das Zitat von Norbert Lammert, dem ehemaligen Präsident des deutschen Bundestages: "Kunst und Kultur sind nicht die sympathische Nische der Gesellschaft, sondern das Eigentliche, das sie zusammenhält."