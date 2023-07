Limburg: Drogenhändler sitzt in U-Haft

LIMBURG. In Untersuchungshaft sitzt ein mutmaßlicher Drogenhändler, den die Polizei bereits in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni in Limburg festgenommen hatte. Wie die Beamten gestern mitteilten, war der 26-Jährige damals im Zuge des Sicherheitskonzeptes "Sicheres Limburg" kontrolliert worden.