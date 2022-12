Limburg: Einsatz für Polizisten noch vor Dienstbeginn

LIMBURG. Ein Polizeibeamter hat am Donnerstagmorgen noch auf dem Weg zum Dienst in Limburg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Diensthundeführer war gegen 6 Uhr in seinem Privatwagen auf dem Weg zur Polizeistation Limburg, um dort seinen Dienst zu beginnen. Bereits auf der B 3 fiel ihm ein BMW auf, der die Fahrspur nicht halten konnte und teilweise komplett auf den Seitenstreifen fuhr. An der Abfahrt Limburg-Nord verließen beide Fahrzeuge die Autobahn, und der Polizeibeamte beobachtete weiter das Fahrverhalten des BMW-Fahrers. Nachdem es fast zu mehreren Kollisionen gekommen war, hielt der Polizist, der bereits in Uniform war, den BMW mit seinem Privatwagen an. Der 49-Jährige Fahrer war hoffnungslos betrunken und konnte nicht einmal den Motor ausschalten. Eine Streife der Limburger Polizei nahm den Mann schließlich fest. Er musste zum Streifenwagen geführt werden, da er nicht alleine gehen oder stehen konnte. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der starken Alkoholisierung ebenfalls nicht möglich. Ein Arzt entnahm dem 49-Jährigen eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.