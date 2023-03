Limburg: GigaNetz verlegt in sechs Stadtteilen Glasfaser

Das Limburger Stadtgebiet. Die grünen Flächen in der Info-Grafik der Deutschen GigaNetz GmbH bedeuten nicht in jedem Fall, dass hier ein Glasfaserausbau des Unternehmens definitiv kommt. In Eschhofen ist das noch nicht sicher, und auch nicht in den Randlagen der Kernstadt wie Blumenrod und der Südstadt; hier bleibt es zunächst bei einer Hängepartie. Definitiv sicher sind jedoch Ahlbach, Offheim, Dietkirchen, Lindenholzhausen, Linter und Staffel. (© Deutsche GigaNetz GmbH)