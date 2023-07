Limburg hat ein Problem mit pöbelnden Jugendbanden

Sie sollten, wenn möglich, in einen Laden, ein Restaurant oder eine Gaststätte gehen, wo viele Personen sind, dort Zuflucht suchen und die Polizei anrufen. Betroffene sollten grundsätzlich Strafanzeige stellen. Es geht dabei nicht allein um eine mögliche Strafverfolgung, sondern in erster Linie darum, dass die Polizei Kenntnis von diesen Vorfällen bekommt. Da für die Polizei die Polizeiliche Kriminalstatistik ein wichtiges Instrument ist, sollten diese Fälle auch in einer Statistik auftauchen, wenn ein Straftatbestand erfüllt ist. Hier zeigt sich nämlich sehr deutlich, dass die hohe Aufklärungsquote der Polizei in Limburg sowie die sinkende Zahl von registrierten Straftaten nicht im Einklang mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürger steht.

Was wissen Sie über diese Jugendbanden?

Es handelt sich um verschiedene Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten, die sich zum Teil sogar rivalisierend gegenüberstehen. Diese Gruppen haben überwiegend einen Migrationshintergrund im Alter von 14 Jahren bis Anfang 20. Sie wohnen in Limburg, in der Altstadt, in der Innenstadt, aber auch in den Stadtteilen. Sie treffen sich in Limburg und treten dort gemeinsam auf. Ihre Streifzüge beginnen schon in den Nachmittagsstunden. Bereits da wird uns von unangenehmen Begegnungen berichtet. Besonders auffällig werden sie aber vor allem an den Tagen, wenn die Menschen ins Kino gehen, in die Stadthalle, ins Restaurant oder in die Kneipe, also donnerstags, freitags und samstags, also wenn viele Menschen in der Stadt sind. Nach meiner Wahrnehmung fühlen sie sich in der Gruppe stark, empfinden ein Machtgefühl und nutzen die Angst ihrer Opfer aus.