Limburg: Illegale Fertigungsanlagen für Tabak ausgehoben

„Mit den vor Ort sichergestellten Materialien hätten die Tatverdächtigen weitere 1.500 Kilogramm an unversteuertem Wasserpfeifentabak herstellen können. Die Produktionsbedingungen in den illegalen Fertigungsanlagen entsprachen zudem nicht den hygienischen Standards, sodass zusätzliche gesundheitliche Beeinträchtigungen bei dem Konsum des Shisha-Tabaks nicht ausgeschlossen werden können“, so Carina Orth, Sprecherin des Zollfahndungsamts. Beim Abtransport der illegalen Fertigungsanlagen unterstützte der Ortsverband Limburg des Technischen Hilfswerks (THW) die Zollfahnder.