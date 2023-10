Limburg: Im ICE-Gebiet tankt kaum jemand Wasserstoff

Im ICE-Gebiet in Limburg gibt es seit dem Jahr 2017 eine Wasserstofftankstelle.

Die Nachfrage nach Wasserstoff als Alternative zu Benzin, Strom und Erdgas bleibt am Standort in Limburg überschaubar. Seit dem Jahr 2017 gibt es an der A 3 eine eigene Tankstelle.