Limburg: Kreisbauernverband fehlt bei Tag der Landwirtschaft

Hintergrund des Boykotts ist der anhaltende Unmut der Landwirte in Limburg über die im nächsten Jahr in Kraft tretende neue Feldwegesatzung, die den Landwirten das Mulchen der Feldwegeränder verbietet. Zwar gab es am Ende einen Kompromiss, wonach die Stadt bestimmte Feldwege nun doch mähen muss, wenn dies Landwirte zum Schutz ihrer Feldfrüchte vor Unkräutern und Gräserpilzen wünschen. Aber die Art und Weise, wie zuvor mit den Landwirten kommuniziert worden war, hatte die Landwirte ebenso verärgert wie der Eindruck, die Stadt habe vor allem auf die Umweltverbände gehört. Mangelnde Wertschätzung lautet der Vorwurf der Landwirte an die Stadt.