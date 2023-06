Limburg: Langes Wochenende der Straßenmusik

LIMBURG. Das Straßenmusikfestival steht an diesem Juniwochenende in den Startlöchern. Dieses Jahr beginnt es bereits am Freitag, 9. Juni, um 16 Uhr und endet am Sonntag, 11. Juni, um 20 Uhr. "Ich freue mich, dass wir das Veranstaltungsformat etablieren und so "handgemachter" Musik und unterschiedlichen Stilrichtungen eine Bühne geben können", sagt Dr. Marius Hahn, Bürgermeister der Stadt Limburg, zur anstehenden Veranstaltung.