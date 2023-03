Limburg-Linter: Schwerer Unfall auf B417 mit drei Verletzten

Den ersten Berichten zufolge wollte ein 90 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Hünfelden kommend nach links in die Einfahrt der dortigen Baumschule abbiegen. Dass er dazu sein Tempo verringerte, übersah offenbar eine dahinter fahrende Autofahrerin und krachte mit ihrem Fahrzeug in die linke Seite des abbiegenden Pkws. Dieser wurde dadurch in den Graben geschleudert, wobei er noch das Schild einer Bushaltestelle abknickte.