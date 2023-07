Limburg: Meilenstein-Anwohner werden zum Verkehr befragt

Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnquartiers wurden über die Befragung informiert und eingeladen, daran teilzunehmen. Die Teilnahme an der Befragung selbst ist online möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, den Fragebogen auf Papier auszufüllen. Wer diesen zugeschickt beziehungsweise den Link für die Online-Befragung haben will, nimmt bitte mit Mario Schöberl Kontakt auf per E-Mail an mario.schoeberl@stadt.limburg.de oder postalisch an Amt für Stadtentwicklung, z. Hd. Herrn Schöberl, Über der Lahn 1, 65549 Limburg. An der Befragung kann bis zum 14. Juli teilgenommen werden.