Limburg: Plötzlich standen 3000 Wasserbecher im Lehrerzimmer

Dr. Klaus Valeske (sitzend, Zweiter von rechts) als 15-Jähriger im Kreise seiner Mitschüler im 11. Schuljahr an der Tilemannschule Limburg. Das Foto entstand nach dem Griechenland-Aufenthalt, an den er sich an dieser Stelle erinnert. (© Archiv Dr. Klaus Valeske)