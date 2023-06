Limburg: RP gibt grünes Licht für Neubaugebiet in Offheim

Rechts ist Offheim aus der Vogelperspektive zu sehen, links die Gemeinde Elz und in der Mitte das geplante Offheimer Baugebiet "Unterm Staffeler Weg". Das soll allerdings nicht in einem Zug komplett bebaut werden. Die frühere Hausmülldeponie macht nur einen sehr kleinen Teil der potenziellen Baufläche aus. Der geplante erste Bauabschnitt wird im oberen Bildrand liegen (Verlängerung der Forststraße), die in einen Wirtschaftsweg mündet, der später die erste Zu- und Abfahrt zum Neubaugebiet werden soll. (© Regierungspräsidium Gießen/Google Earth)