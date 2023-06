Limburg-Staffel: Bahnübergang ab Freitag gesperrt

LIMBURG. In der Zeit von Freitag, 9. Juni, 18 Uhr, bis Dienstag, 13. Juni, 5 Uhr, werden am Bahnübergang in Limburg, Ste.-Foy-Straße/ imburger Weg (K 470), Gleisarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung, weshalb eine Zufahrt von Limburg oder Staffel kommend nicht möglich sein wird, wie der Kreis mitteilt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über Limburg - Bundesstraße 8 - Landesstraße 3447 - Staffel beziehungsweise in entgegengesetzter Richtung und ist entsprechend ausgeschildert. Auch für Fußgänger und Radfahrer ist der Bahnübergang im genannten Zeitraum nicht passierbar. Sie werden in Richtung Kläranlage umgeleitet.