Limburg: Vermisster bringt zwei Polizisten ins Krankenhaus

Bei der Polizei in Montabaur wurde am Dienstagvormittag ein 39-Jähriger als vermisst gemeldet. Aufgrund seines psychischen Zustandes gingen die Beamten von einer Eigengefährdung aus. Nachdem der Rucksack des Mannes in Limburg gefunden worden war, suchten Landes- und Bundespolizei nach ihm.