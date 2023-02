Limburg: Videodreh löst Polizeieinsatz aus

Das ist laut Polizei-Mitteilung passiert: Zeugen informierten gegen 22:40 Uhr die Polizei, da sie mehrere Männer beobachtet hatten, die in der Dr.-Wolff-Straße am Kino Sturmmasken überzogen, bevor sie in einen älteren getunten Mercedes einstiegen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Fahrzeug und fuhr zu der Anschrift des Halters in Hadamar.