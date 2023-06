Limburg: Warum dieser Bahnübergang schon wieder gesperrt ist

Der Bahnübergang an der Ste.-Foy-Straße/Limburger Weg ist vom kommenden Freitagabend bis Dienstagfrüh für den Autoverkehr komplett gesperrt; auch Radfahrer und Fußgänger können in diesem Zeitraum an dieser Stelle die Gleise nicht überqueren. (© Uwe Röndigs)